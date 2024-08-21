Станом на 20 серпня Збройні сили України контролюють більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації цивільних об'єктів у Сумській області, а також для випередження противника, угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку, - сказав він. - За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти".

За словами головкома, противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб території Росії, нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки", – додав генерал-полковник.