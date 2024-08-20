Вступ України до НАТО не повинен бути обумовлений повним контролем над усією її територією, заявив у інтерв'ю для Novinky та Právo президент Чехії Петр Павел.

Він очікує, що в найближчі роки Україна може розпочати переговори з Росією щодо миру. За його словами, угода може призвести до того, що Росія тривалий час окупуватиме частину української території, однак демократичні держави не визнають зміну кордонів.

«Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є обов'язковою умовою. Якщо буде встановлено навіть тимчасовий адміністративний кордон, то ми можемо вважати цей адміністративний кордон тимчасовим і прийняти Україну до НАТО в межах території, яку вона на той час контролюватиме», – сказав Павел.

Він зазначив, що в історії вже є подібний прецедент.

«Згадаємо Німеччину. Вона була розділена, і цей поділ не був визнаний усіма західними державами. Однак, незважаючи на те, що частина Німеччини була окупована Радянським Союзом, інша частина була прийнята до НАТО вже у 1955 році. Тож я вважаю, що існують як технічні, так і правові можливості, щоб дозволити Україні вступити до НАТО, не втягуючи Альянс у конфлікт з Російською Федерацією», – додав Павел.

На думку Петра Павела, до цього кроку можна буде вдатися, коли обидві сторони усвідомлять, що продовження війни неможливе, і розпочнуть переговори. У цьому процесі важливу роль мають відіграти світові держави, такі як Сполучені Штати, Китай та Європейський Союз.

«З точки зору демократичних країн, які дотримуються міжнародного права та Статуту ООН, ми повинні поважати угоду між воюючими сторонами, але не приймати зміну міжнародних кордонів на основі агресії», – додав президент.

Він також зазначив, що демократичні країни повинні вважати окуповані Росією території тимчасово окупованими, з відновленням суверенітету України над територіями, які вона контролює.