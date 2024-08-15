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Віце-президентка США Камала Гарріс лідирує або йде нарівні з колишнім президентом Дональдом Трампом у 6 з 7 ключових штатів.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на опитування, проведене Cook Political Report Swing State Project.

Так, згідно з опитуванням, Гарріс зараз трохи випереджає Трампа в п'яти штатах, де відбудуться вибори – Арізона, Мічиган, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин. А також має рівний із ним рейтинг у Джорджії. Єдина перевага Трампа – у штаті Невада, але Гарріс скоротила відрив на 6 пунктів з моменту проведення останнього опитування у травні.

У Джорджії обидва лідери йдуть врівень з 48% підтримки. Згідно з опитуванням, Трамп раніше випереджав Байдена на 3 пункти в цьому штаті.

З моменту запуску своєї кампанії минулого місяця після того, як Байден вийшов з перегонів, Гарріс набрала обертів у загальнонаціональних опитуваннях та опитуваннях у штатах, що вагаються. Згідно з середніми даними національного опитування The Hill/Decision Desk HQ, Гарріс випереджає Трампа на 1,4 відсоткових пункти на основі 114 опитувань.Опитування, проведене компанією Cook, було проведено серед 2 867 потенційних виборців у семи штатах з 26 липня по 2 серпня і має похибку плюс-мінус 1,83 відсоткових пункти.
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