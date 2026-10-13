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Війна

У Харкові під завалами будинку знайшли трьох загиблих

У Харкові під завалами будинку знайшли трьох загиблих

Через російський удар по Харкову ввечері 12 жовтня постраждали 11 людей.

"Під ударом опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди", - сказав мер Харкова Ігор Терехов.

У ДСНС повідомили, що під час ліквідації наслідків удару постраждав рятувальник, його шпиталізували.

На інших локаціях також зафіксовано пожежі та руйнування.

Під завалами будинку в Холодногріському районі знайшли тіла трьох загиблих

Рятувальна операція триває.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілХарківокупанти
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