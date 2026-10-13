У Харкові під завалами будинку знайшли трьох загиблих

Через російський удар по Харкову ввечері 12 жовтня постраждали 11 людей.
"Під ударом опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди", - сказав мер Харкова Ігор Терехов.
У ДСНС повідомили, що під час ліквідації наслідків удару постраждав рятувальник, його шпиталізували.
На інших локаціях також зафіксовано пожежі та руйнування.
Під завалами будинку в Холодногріському районі знайшли тіла трьох загиблих
Рятувальна операція триває.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк