У Харкові під завалами будинку знайшли трьох загиблих

Через російський удар по Харкову ввечері 12 жовтня постраждали 11 людей.

"Під ударом опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди", - сказав мер Харкова Ігор Терехов.

У ДСНС повідомили, що під час ліквідації наслідків удару постраждав рятувальник, його шпиталізували.

На інших локаціях також зафіксовано пожежі та руйнування.

Під завалами будинку в Холодногріському районі знайшли тіла трьох загиблих

Рятувальна операція триває.

Фото: ДСНС.