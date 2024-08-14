Під контролем України перебувають 74 населені пункти в Курській області, там тривають перевірки та стабілізаційні заходи, триває розроблення гуманітарних рішень для цих територій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

Глава держави зазначив, що "підготовка наших наступних кроків триває".

"Я хотів вас також попросити не забувати та продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків", - сказав він під час розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським через відеозв'язок.

"Усі заходи здійснюються відповідно до плану", - відповів президенту головнокомандувач ЗСУ.

"Дякую, що поповнюєте наш фонд обміну. Це важливо - ми зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових", - сказав також Зеленський під час розмови.