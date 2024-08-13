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Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки, під час якого вперше було підтверджено, що операцію у Курській області проводить ЗСУ. Також було зазначено, що українська армія наразі контролює близько 1000 квадратних кілометрів території. Відео з фрагментами доповідей опубліковано в офіційному telegram-каналі президента України.

"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області", - йдеться в повідомлені .

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області, на даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації", - доповів Сирський. 
ForUm

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