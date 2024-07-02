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У тимчасово окупованому Маріуполі може статися спалах холери, тому низка водойм небезпечна для купання.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Російські фахівці виявили у водоймах, річках та морській воді у межах Маріуполя наявний холероподібний вібріон. Мова йде про річку Кальміус біля селища Садки та Пост-мосту, річку Кальчик неподадік тубдиспансеру, морський пляж поблизу судноремонтного заводу.

За словами медиків, купатися у цих місцях небезпечно.При цьому окупанти продовжують зливати стоки у річки.
ForUm

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