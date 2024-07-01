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Російські війська вночі обстріляли Дніпро і Дніпропетровську область балістикою, є постраждалі та пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Уночі вибухи прогриміли в Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку в місті постраждали 7 людей. Серед них - 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно", - сказано в його телеграм-каналі.

Лисак також повідомив, що в житловому районі пошкоджено магазин. Розбито дахи і вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

За його словами, Нікопольщину ворог продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією. Влучив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Там пошкоджено 5 приватних будинків, господарську споруду, лінії електропередач, газогін.

Також горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники ліквідували, але вогонь знищив понад 2 гектари.

По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БПЛА та артилерію.

"Люди цілі. Решта наслідків з'ясовуються", - наголосив очільник ОВА, додавши, що перші два фото (опубліковані в телеграмі - ред.) - Дніпро. Далі - Нікопольщина.

 

 
ForUm

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