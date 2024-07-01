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На Київщині гасять пожежу після ракетної атаки

Унаслідок недільної ракетної атаки російських військ у Київській області постраждали троє людей, серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"У результаті вчорашньої ракетної атаки на Київщині постраждали 3 людини, одна з них - дитина. Постраждалі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу", - сказано в його телеграм-каналі.

Кравченко зазначає, що влучень в об'єкти житлової або критичної інфраструктури немає.

Водночас, за словами глави ОВА, унаслідок падіння уламків (ракети - ред.) на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складські приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів - автомобілі та мотоцикл.

На місці продовжують роботу оперативні служби.
ForUm

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