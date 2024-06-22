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У ніч проти 22 червня російські терористи влаштували масовану повітряну атаку на Україну, запустивши 16 ракет і 13 дронів-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 25 повітряних цілей: 12 ракет і 13 "шахедів".

Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Він зазначив, що серед збитих цілей:

- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 4 крилаті ракети "Калібр";

- 1 крилата ракета "Іскандер-К";

- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Загалом окупанти застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із Саратовської обл. РФ;

- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" із Криму;

- 4 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська в РФ та Балаклави у Криму.
ForUm

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