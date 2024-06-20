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Міністр Польщі у справах Європейського Союзу Адам Шлапка прогнозує, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу будуть складними, зокрема, в аграрній сфері.

"Процес розширення Євросоюзу дуже важливий для нас… Але ми розуміємо, що це лише початок процесу і він буде дуже складним. Ми пам'ятаємо, як цей процес виглядав для Польщі, які складні були переговори з Німеччиною та Францією", - сказав Шлапка на брифінгу у Києві у середу за результатами другого засідання у форматі Веймарський трикутник (Німеччина, Франція, Польща) плюс Україна.

У зв'язку з цим він зазначив, що в аграрних питаннях будуть складні переговори між країнами, але важливо рухати цей процес уперед.

"Ми розуміємо, що Україна перебуває у дуже складній ситуації, і ми підтримуємо Україну, надаючи зброю та гуманітарну допомогу. Але також ми обговорюємо, що українське суспільство має розуміти, що Польща, Франція та Німеччина мають свої власні інтереси. Тому потрібно використовувати наші переговори для знаходження найкращих рішень", - додав Шлапка.
ForUm

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