також у роздiлiСуспiльство
Малюська повідомив, скільки засуджених випустили для участі у війні
Світла сьогодні може не бути з 8.00 до 23.00
Стало відомо, чи будуть українці отримувати повістки через "Дію"
Галущенко: Україні потрібні Patriot для захисту енергосистеми
BBC: Взимку в українців може не бути світла по 20 годин
В Силах безпілотних операцій знайшли альтернативу Starlink
Ляшко: Інсульти в Україні помолодшали на 10-15 років
В Україні зруйнували медзакладів на $17 млрд
Росія зараз присутня в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів
В Україні створять реєстр замінованих територій
КАБи українського виробництва почнуть випробовувати за кілька тижнів
Стало відомо, як будуть вимикати світло в понеділок
Завтра в Україні обіцяють грози з градом
Стало відомо, що буде з лімітами на світло в середу
Віктор Микита, якому пророкують призначення в ОП, має зв’язки з пропутінською Угорщиною та корупційний шлейф, - експерт
Українцям порадили звикати до постійних відключень світла як до нормальної ситуації
Сухопутні війська ЗСУ заявили, що контент із конфліктами ТЦК та громадян - то ІПСО
Стало відомо, скільки чоловіків оновили свої облікові дані

Найближчим часом і до кінця липня на українців чекають довші планові відключення електроенергії, оскільки ситуація в енергосистемі погіршиться.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного"

"Наступний тиждень і навіть декілька наступних тижнів ситуація буде набагато важчою, ніж сьогодні, будуть графіки відключень, - повідомив він. - Причому з 11 ранку до 23 вечора ці графіки будуть ще дещо більшими, ніж решту доби. І така ситуація продовжуватиметься приблизно до кінця липня. Це буде пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому десь місяць-півтора треба готуватися до того, що графіки будуть присутні в нашому житті, і вони можуть бути досить суттєвими, особливо в вечірні години, в години пікового споживання".

Кудрицький зазначив, що прогнозоване потепління "вплине на збільшення споживання і відповідно на збільшення дефіциту потужності в системі".

"Але ми будемо намагатися заздалегідь визначати величини цього дефіциту, щоб відключення були все-таки плановими. Вони можуть бути трошки довшими, але важливо, щоб вони були плановими", – наголосив він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0