Найближчим часом і до кінця липня на українців чекають довші планові відключення електроенергії, оскільки ситуація в енергосистемі погіршиться.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного"

"Наступний тиждень і навіть декілька наступних тижнів ситуація буде набагато важчою, ніж сьогодні, будуть графіки відключень, - повідомив він. - Причому з 11 ранку до 23 вечора ці графіки будуть ще дещо більшими, ніж решту доби. І така ситуація продовжуватиметься приблизно до кінця липня. Це буде пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому десь місяць-півтора треба готуватися до того, що графіки будуть присутні в нашому житті, і вони можуть бути досить суттєвими, особливо в вечірні години, в години пікового споживання".

Кудрицький зазначив, що прогнозоване потепління "вплине на збільшення споживання і відповідно на збільшення дефіциту потужності в системі".

"Але ми будемо намагатися заздалегідь визначати величини цього дефіциту, щоб відключення були все-таки плановими. Вони можуть бути трошки довшими, але важливо, щоб вони були плановими", – наголосив він.