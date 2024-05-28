В рамках програми доступної іпотеки "єОселя" видано 10,436 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну понад 16 млрд гривень, при цьому з початку року видано іпотечних кредитів на 7 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

"За програмою "єОселя" від початку цього року 4 111 українських родин взяли кредити на придбання житла загалом на 7 млрд грн. Більшість з них отримали кредити на купівлю квартири, 174 родини - приватних будинків. Зростає кількість людей, які надають перевагу житлу так званого першого продажу, а не вторинному ринку. Своєю чергою їхній вибір позитивно впливає на сферу житлового будівництва, адже стимулює його розвиток та активізацію у суміжних галузях економіки. Серед кредитів, виданих минулого тижня, частка українців, які обрали купівлю житла першого продажу, склала 30%", - повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 159 кредитів на 297 млн гривень, серед яких: кредити під 3% отримали 80 військовослужбовців та силовиків, 11 педагогів, 13 медиків та 6 науковців; кредити під 7% отримали 46 українців без власного житла, 2 родини внутрішньо переміщених осіб та 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 113 кредитів, в той же час 46 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області - 47, міста Києва - 43, Львівської області - 10.