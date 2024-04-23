Компанія Інтерпайп, яка після початку війни подовжила працювати в Росії, сплачувати там мільйони податків і через московський суд намагається завести в Росію 50 мільйонів доларів, знову зриває програму буріння "Укргазвидобування". Це не перший випадок, коли Інтерпайп намагається негативно вплинути на виконання програми енергетичної незалежності країни.

Таку думку висловив економіст Олексій Щука.

"Інтерпайп у Господарському суді Києва подав 14 клопотань із вимогою заборонити державному Укргазвидобуванню виконувати контракти на закупівлю обсадних труб, які використовуються для видобутку газу. Все це подано у рамках позовів Інтерпайпу до Укргазвидобування у справах 910/6796/23, 910/6503/23, 910/6795/23, 910/10971/23, 910/10968/23, 910/10970/23, 910/813/24. У рамках деяких справ Інтерпайпу так кортить зірвати програму газовидобутку, що він подав аж по три таких клопотання. Минулу зиму Україна вперше за свою історію пройшла повністю на українському газі. Проте, маючи такого "специфічного" постачальника, як проросійський Інтерпайп, повторити цей історичний успіх "Нафтогазу" буде вкрай важко", – зазначив Щука.

Він зауважив, що це не перший випадок, коли Інтерпайп намагається негативно вплинути на виконання програми енергетичної незалежності країни.

У 2023 році "Укргазвидобування" провело низку тендерів на закупівлю обсадних труб, які Інтерпайпнамагався заблокувати в Антимонопольному комітеті України. Але УГВ довело АМКУ, що ці труби вкрай потрібні для власної програми буріння на 2024 рік у зазначені компанією строки. Це не зупинило Інтерпайп і вони за допомогою суду вирішили блокувати діяльність УГВ", – розповів він.

Щука обурюється, що держава інвестує сотні мільйонів доларів у проросійську компанію, яка працює на ринку РФ.

"Купуючи у проросійського Інтерпайпу продукцію, українська держава через "Укргазвидобування" добровільно віддала сотні мільйони доларів до економіки країни-агресора. Український бюджет фактично фінансує російську економіку. При цьому Інтерпайп навіть після початку війни в Україні не припинив постачати труби своїм російським клієнтам, який налічується 58 російських компаній", серед якиї є постачальниками "Газпрому", "Лукойлу", ТНК та інших нафтогазових гігантів країни-агресорки. Інетрпайп постачав свою продукцію таким підприємствам як «Магнитогорский Металлургический Комбинат», «Муромский завод ТрансПутьМаш», «Лысьванефтемаш» та іншим», – підкреслив Щука.

"У всій цій ситуації вражає цинізм, із яким діє Інтерпайп", – наголосив експерт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що навіть після широкомасштабного вторгнення Інтерпайп продовжує працювати в Росії і сплачувати там податки. Компанія утримує офіс та судиться за можливість завести до Росії 50 мільйонів доларів США.

Також ЗМІ знайшли 58 російський компаній, яким Інтерпайп після початку війни продовжив постачати продукцію.