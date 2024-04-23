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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, зокрема 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування, повідомляє сайт британського уряду.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Сунак зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском для обговорення поглиблення британсько-польських відносин. Також сторони проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім британський прем'єр вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцом у Берліні.

"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю усієї Європи", - йдеться у повідомленні.

Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів використовують для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Великої Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відбиття російського вторгнення на суші, морі та повітрі. Пакет допомоги містить 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати, понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини. та 78 усюдиходів, майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні... Збройні сили України продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки - і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що в України буде все необхідне для боротьби з Росією", - наголосив Сунак.

Водночас, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна і відновити мир та стабільність у Європі".

"Велика Британія першою надала ракети NLAW, першою дала сучасні танки і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світові забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", - сказав Шаппс.
ForUm

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