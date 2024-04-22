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Капітальний ремонт тунелів між станціями столичного метро "Тараса Шевченка" й "Почайна" відбуватиметься без припинення руху поїздів, нині ці станції працюють у звичайному режимі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" наразі не планують. Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

У КМДА нагадали, що станції метро "Почайна" й "Тараса Шевченка" було введено в експлуатацію 1980 року, нині частини ділянки тунелю потребують планового капітального ремонту.

"Наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

КП "Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, які можуть вплинути на режим роботи метро.

 
ForUm

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