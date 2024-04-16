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Україна і Норвегія завершили переговори щодо укладення угоди у сфері безпеки, документ буде підписано за найближчої можливості, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде у Києві в понеділок.

"Зустріч із міністром закордонних справ Норвегії. Як завжди з Норвегією, змістовно і цілком практично. Наші команди вже завершили підготовку двосторонньої безпекової угоди", - повідомив Зеленський у телеграмі.

Як повідомила пресслужба Зеленського, лідери домовилися, що підпишуть цей стратегічний документ за найближчої можливості.

Глава держави також поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію в країні, зокрема про посилення масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури з боку держави-агресора РФ.

Окремо було обговорено ситуацію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України, сторони обмінялися думками щодо можливих напрямів розширення допомоги з боку Норвегії в цьому питанні.

Президент України подякував Норвегії за вагомий внесок у зміцнення оборонних спроможностей Сил оборони України, а також за значну військову та гуманітарну допомогу на суму близько 7,1 млрд дол. США, яку Україна отримує в рамках багаторічної програми ім. Ф. Нансена на 2023-2027 рр.

"Розраховуємо на підтримку уряду Норвегії в ухваленні рішення про значне розширення обсягу допомоги Україні в межах цієї програми", - зазначив Зеленський.

 
ForUm

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