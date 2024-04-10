також у роздiлiЕкономіка
В НБУ повідомили, що відбувається з платіжним балансом
Стало відомо, на які гроші будуть відновлювати енергоінфраструктуру Харківщини
Міндовкілля порахувало збитки від удару по Дніпровській ГЕС
АРМА планує заробити 10 млрд на управління заарештованими активами
Сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий зросла на 13 мільярдів
Стало відомо, на яких умовах МВФ дасть наступний транш
Рада дозволила частково поновити митні перевірки
Український морський коридор працює вже цілодобово
Мінфін: Цього року Україні треба 9,5 млрд доларів США для першочергових потреб відновлення.
Експорт зерна морським коридором в лютому досяг рекордних показників
У Міндовкілля підрахували збитки від удару окупантів по нафтобазі
Експерт обіцяє чергове підвищення цін на пальне
Загальна вартість відновлення України зросла до $486 млрд
Інфляція в Україні сповільнилась
Шмигаль повідомив, скільки грошей ЄС передав Україні за час повномасштабного вторгнення
G7 та ЄС можуть використати заморожені активи РФ як заставу для допомоги Україні
НБУ: Очікування бізнесу повернулись до песимізму минулого року
Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%

Міністерство фінансів 9 квітня розмістило військових облігацій на 5,4 млрд гривень та 43 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 3 218 млн гривень під 16,1% річних, 2 роки – на 312 млн гривень під 17,0% річних та 3,2 роки – на 1 870 млн гривень під 18,29% річних.Папери в євро мають строки обігу 1 рік і дохідність 3,25% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року - 44,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 67,3% і залучило 1 261,1 млрд гривень у 2022 році.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0