Міністерство фінансів 9 квітня розмістило військових облігацій на 5,4 млрд гривень та 43 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 3 218 млн гривень під 16,1% річних, 2 роки – на 312 млн гривень під 17,0% річних та 3,2 роки – на 1 870 млн гривень під 18,29% річних.Папери в євро мають строки обігу 1 рік і дохідність 3,25% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року - 44,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 67,3% і залучило 1 261,1 млрд гривень у 2022 році.