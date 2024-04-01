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Українські прикордонники викрили російську ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася зайти в Сумську область, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ викрили прикордонники, які одразу відкрили вогонь на ураження. Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки", - йдеться в повідомленні, розіщеному в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що ворог відступив.
ForUm

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