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Унаслідок російської атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській і Чернівецькій областях, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цієї ночі росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру й захистити населення.

"Це головний предмет спілкування з нашими міжнародними партнерами", - підсумував він. 
ForUm

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