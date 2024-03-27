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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ринок вражений поганим врожаєм какао в ключових країнах-виробниках Західної Африки, що ставить світ на шлях третього поспіль щорічного дефіциту поставок. Галузь бореться з наслідками низької оплати праці фермерів, які вирощують какао, і зростають побоювання щодо можливості закупити достатньо какао-бобів.

Попри занепокоєння щодо нестачі фізичних запасів, тиск також зростає на фінансовому ринку, де деякі трейдери продавали ф'ючерси для хеджування фізичних запасів. Але поки вони чекають на завершення контрактів, їм потрібні готівкові кошти для виконання маржин-колів за збитками за деривативами, і на зростаючому ринку їх можуть змусити закрити короткі позиції, що сприяє подальшому зростанню цін.

Ф'ючерси на какао підскочили на 4,5%, до 10 080 доларів США за тонну, що лише кілька місяців тому здавалося неймовірним. 

"За такої ціни важко сказати, чи є вона виправданою. Кожного разу, коли на ринку відбувається спад, ціни, здається, знову стрімко зростають, що більше пов'язано з комерційними компаніями, які є чистими покупцями", - заявив аналітик Rabobank у Лондоні Пол Джоулз. 

Досягнення рівня 10 000 доларів США може спонукати деяких учасників ринку до фіксації прибутку, оскільки цінова активність "стала дуже стрімкою, і трейдери можуть бути стурбовані тим, що ралі вичерпало себе", - йдеться у вівторковому звіті аналітиків Hightower Report.

Існує ризик того, що ситуація з поставками може погіршитися. Нові правила Європейського Союзу, спрямовані на те, щоб заборонити продаж у магазинах продукції, що знищує ліси, можуть ще більше ускладнити європейським виробникам шоколаду отримання поставок какао-бобів.
ForUm

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