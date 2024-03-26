також у роздiлiНадзвичайні події
300 тисяч одеситів лишились без світла
ГУР: Корабель окупантів "Ямал" зазнав критичних ушкоджень
Ракетна атака на Київ. Пошкоджено будинок на Печерську
Ворог атакував енергосистему Одещини
Окупанти атакували енергосектор, є пошкодження
Bloomberg: Українські дрони вивели з ладу 11% нафтопереробної потужності РФ
З початку березня російська авіація скинула на Сумщину 200 авіабомб
Авіація окупантів з початку року скинула понад 3,5 тисячі авіаційних бомб
Уламки збитого "шахеда" впали на будинок в Кривому Розі
В Миколаєві вже дев'ять постраждалих від ракетної атаки
Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон анонсували атаку по "путінським військовим"
Польскі протестувальники зупиняють автобуси з України
Росія використала новий тип авіабомб
Ухвалено рішення про примусову евакуацію з 18 населених пунктів на Харківщині
Командувач Сухопутних військ ЗСУ обіцяє стабілізувати лінію фронту найближчим часом
В ОСУВ "Таврія" розповіли, де ворог тепер зосереджує зусилля
Окупанти задали удару по портовій інфраструктурі Одеси: п'ятеро загиблих
На кораблі "Сєрґєй Котов" загинули семеро, ще 27 - поранені

З початку повномасштабного вторгнення РФ українська протиповітряна оборона збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет, повідомляє Міністерство оборони України.

"Це результат титанічної роботи української протиповітряної оборони. Тисячі життів урятували сучасні системи ППО, надані нашими партнерами. Проте Україні, як і раніше, необхідно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів", - ідеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0