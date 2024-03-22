Верховна Рада схвалила законопроєкт № 10313, згідно з яким усі чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними, мають повторно пройти медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" з посиланням на картку законопроєкту № 10313 на сайті парламенту.

Видання пише, що сьогодні Комітет Верховної Ради з питання національної безпеки, оборони та розвідки врахував поправку, згідно з якою передбачено:"Установити, що громадяни України, яких було визнано обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби".

Зазначається, що під час голосування в пленарній залі цю поправку на підтвердження не ставили. Це означає, що вона має бути врахована у фінальному тексті, який піде на підпис голові парламенту.

На думку журналістів, парламент не став чекати ухвалення законопроєкту про мобілізацію (№ 10449) та вирішив провести введення повторних медоглядів для визнаних обмежено придатними окремим законопроєктом.