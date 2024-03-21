Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив, що в Україні кожного дня відбувається розвантаження допомоги від партнерів.

Про це він розповів в етері телемарафону.

"Кожного дня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи в меншій кількості. Але немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів", – підкреслив він.

Данілов також зазначив, що Президент України, Міністерство закордонних справ, амбасадори в інших країнах світу працюють, щоб "цей струмочок не пересихав".

"Те, що стосується, надання зброї – я буль ніж упевнений, що пройде певний проміжок часу і ми отримаємо допомогу і від США, яку ми дуже очікуємо, і обов'язково буде допомога від Європи, яка врешті-решт пробудилася", – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що в Європі зрозуміли, наскільки є небезпечним лідер РФ Володимир Путін і його режим.