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Перший наратив, який просувають росіяни, - втома від України, а другий - тема виборів, щоб роз'єднати українців, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Головна мета російських наративів зараз - роз'єднати Україну зсередини, посіяти внутрішні конфлікти і роз'єднати Україну з її союзниками. Звідси береться такий наратив як, наприклад, втома від України", - сказав Кулеба на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю.

Також міністр зазначив, що готується низка "дуже великих рішень", які посилять підтримку України.

Другий наратив ворога, за словами міністра, спрямований на внутрішнє роз'єднання українців - це тема виборів в Україні.

"Ми вже бачимо їхні зусилля. І цю історію вони намагаються розігнати й на міжнародному рівні", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що те, що відбувається зараз у Польщі, має "очевидний російський слід".

Говорячи про те, як протидіяти російським наративам, Кулеба зазначив, що необхідно насамперед зберігати єдність - як усередині країни, так і з союзниками.

"Друге - потрібно щодня працювати на результат. Коли щодня приходитиме зброя в Україні, ухвалюватимуться санкційні пакети, будуть передані російські заморожені активи тощо. Коли щодня будуть рішення, ці рішення вибиватимуть опору з-під РФ. Ми над цими рішеннями працюємо, ми їх отримуємо. Ми абсолютно здатні перемогти РФ. Їй не вдалося нас знищити, і не вдасться, але потрібно залишатися об'єднаними", - сказав міністр.
ForUm

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