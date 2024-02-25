Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовят подозрение главе Киевского апелляционного суда (КАС) Ярославу Головачеву по фактам коррупции.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах, напомнив, что в ноябре 2023 года НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения по делу об отмене ареста "Мотор-Сичи" по делу экс-руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева.

Вероятно, задержанные на взятке дали показания по коррупционным действиям главы КАС, деятельность которого давно вызывает вопросы у посольств западных стран и институтов.

Напомним, Ярослав Головачев занял кресло главы КАС еще при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко, за что в благодарность в январе 2022 года отметил арест коллекции картин Петра Алексеевича.

В 2017 году Сергей Лещенко также писал о Ярославе Головачеве, как известного своими плотными контактами со «смотрящим» по судам Украины Александром Грановским.

Как писали СМИ, за несколько лет Ярослав Головачев и его семья сказочно разбогатели. Помимо множества объектов недвижимости и счетов, судья якобы купил роскошную виллу на Кипре за $4 млн. и мог получить с семьей получить гражданство этой страны.

В декларации за 2022 год, Ярослав Головачев скрывает стоимость имущества, в том числе своей супруги Анастасии Головачевой, которая также работает в судебной системе.

Также в 2018 году журналисты писали о том, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) не заметила несоответствия декларации главы КАС и декларации об имущественном состоянии, которую подал его тесть — Сергей Рыбченко. Доходы и расходы Ярослава Головачева и его родственников явно не сходятся, что также заинтересовало не только журналистов, но и детективов САП и НАБУ.