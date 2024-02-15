94% респондентів висловили довіру ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, 66% - голові ГУР МО Кирилу Буданову (показник зріс із 60% у грудні 2023 року), а також 64% довіряють президенту України Володимиру Зеленському (у грудні йому довіряли 77%).

Про це свідчить опитування, проведене 5-10 лютого 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас Залужному не довіряють 5% респондентів (показник порівняно з груднем практично не змінився), Буданову - 19% (у грудні 20%), Зеленському - 35% (у грудні 22%).

До лідерів довіри українців також входить волонтер Сергій Притула, проте його рейтинг довіри знизився до 61% порівняно з 69% у грудні, водночас недовіра зросла з 25% до 33%.

Новому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському формально довіряють 40% опитаних, не довіряють - 21%, а 4% мають невизначене ставлення.

"Разом з цим 35% не знали його у лютому (і 48% не знали його в грудні). У перерахунку до тих, хто його знає, у лютому йому довіряють 62%, не довіряють – 33%. У грудні співвідношення було 63% проти 29%, тобто порівняно з груднем ставлення до нього практично не змінилося", - зазначено в повідомленні КМІС.

Ексголові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 35% українців (показник зріс із 25% у грудні), не довіряють - 33% (у грудні було 37%), а 5% мають невизначене ставлення, 27% не знають його.

До групи політиків, які мають від'ємний баланс довіри-недовіри входять мер Києва Віталій Кличко, йому довіряють 45% (у грудні 52%), не довіряють - 51% (у грудні 43%), глава Офісу президента Андрій Єрмак, якому довіряють 27% (у грудні було 33%), не довіряють - 61% (у грудні не довіряли 51%). Лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку довіряють 31%, його показник зріс із 27% у грудні, рівень недовіри залишається на 68%.

Найнижчі показники довіри мають народна депутатка Мар'яна Безугла, їй довіряють 7%, не довіряють - 65%. Юрій Бойко - довіряють 10%, не довіряють - 73% (майже без змін порівняно з груднем). Юлії Тимошенко довіряють 17%, не довіряють - 82% (у грудні співвідношення було 10% проти 87%). Олексію Арестовичу нині довіряють 11% українців, не довіряють - 83% (показники майже без змін).

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).

Загалом було опитано 1 202 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). 874 інтерв'ю було проведено до 8 лютого включно до відставки ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Решта 328 інтерв'ю були проведені після його відставки 9 і 10 лютого.

Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, тимчасово неконтрольованих українською владою до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводили з громадянами, які перебувають за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.