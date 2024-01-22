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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Європа повинна "активізуватися" і надати більше фінансування Україні. Про це повідомляє The Guardian у неділю ввечері з посиланням на ефір телеканалу BBC.

"Велика Британія, знову ж таки, як і в усьому іншому, виступила в ролі лідера, запропонувавши пакет вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і угоду про безпеку, угоду про співпрацю з президентом Зеленським та Україною. Тепер... не лише США, а й Європа має активізуватися і зробити свій внесок, щоб Україна могла продовжувати захищати себе", - сказав глава Міноборони Великої Британії в ефірі BBC.
ForUm

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