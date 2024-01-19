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До Єдиного порталу повідомлень викривачів підключили Міністерство оборони України, повідомляє пресслужба відомства.

"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (зокрема анонімне)", - сказано в повідомленні, опублікованому в четвер.

Зазначається, що Міноборони додали до переліку держорганів на Єдиному порталі викривачів Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

"За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан і результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача. Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних", - зазначають у відомстві.

Повідомити про можливі факти корупції або пов'язаних із корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міністерства: +38 044 271 39 86, електронну пошту: [email protected] або офіційний вебсайт відомства.

 
ForUm

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