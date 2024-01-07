Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер заявив, що Німеччина повинна поставити далекобійні крилаті ракети в Україну.

Про це пише t-online, DW, "Європейська правда".

На думку Зьодера, ракети Taurus допомогли б Україні "відбиватися від постійних атак безпілотників і ракет".

Це стало б "єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти", вважає прем’єр Баварії.

За його словами, Німеччина та ЄС зіткнулися б зі "справжньою проблемою безпеки", якби Росія виграла війну, а США продовжували б ухилятися від участі в міжнародних кризах у майбутньому.

Тим часом колишній президент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував обережну позицію нинішнього німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus.

"Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів", – заявив Гаук.

Він додав, що в умовах виснажливої позиційної війни і масованих ударах РФ по українських містах "я з тривогою дивлюся на те, що ми робимо, і запитую, чи достатня наша підтримка".

Гаук зауважив, що не існує міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії.

Він переконаний, що Україна має отримати Taurus, оскільки "перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав".