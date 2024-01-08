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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на виїзному засіданні парламентської фракції Християнсько-соціального союзу Німеччини в Баварії, повідомляє dpa.

"У нас є вибори в Європі, у нас є вибори в Сполучених Штатах Америки. І ми зробимо все можливе, щоб забезпечити перемогу відкритих, вільних демократій", – підкреслила президентка ЄК.

Фон дер Ляєн закликала Європу більше зосередитися на обороні: "Захист  має бути фундаментальним завданням Європи".
ForUm

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