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Київська міська державна адміністрація запевнила, що на час ремонту тунелів між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка", який запланований влітку, закриття перегону не планується. Про це йдеться в повідомленні КМДА, передають Українськi Новини.

"Ділянка тунелів між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року. На час виконання робіт закриття перегону не планується", - йдеться у повідомленні.

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" зазначають, що фахівці метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній метрополітену, особливо побудованих у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

 
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