До 12-го пакету санкцій ЄС, який готують, включено важливий елемент - заходи, спрямовані на придушення здатності РФ виробляти ракети і безпілотники.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозефом Боррелем у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Чотири важливих рішення перебувають у стадії розробки. Пакет санкцій, про який згадав Жозеф, - ми цінуємо зусилля, що тривають. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме - на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже включені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами", - сказав Кулеба.

Також, як зазначив Кулеба, очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України.

Третя тема, як вказав міністр, - рішення про запуск нового українського фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні.

"Але перш за все - перше і головне - це, звичайно ж, рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. І я можу підтвердити, що ми з Жозефом детально обговорювали це питання", - розповів глава МЗС.

Він додав, що триває робота з державами-членами над ухваленням цього рішення.