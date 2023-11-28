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У Києві правоохоронці повідомила про підозру блогеру-провокатору, який під час комендантської години провокував конфлікти з військовими. 

Усе це чоловік знімав на відео та поширював в мережі, повідомляють в Службі безпеки. 

За даними СБУ, киянин після початку комендантської години пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями та правоохоронцями.

Коли словесні сутички виникали, блогер починав стрімити їх на власній сторінці у Facebook. 

"Під час відеострімів він ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці", – повідомляють в СБУ. 

За даними слідства, його контент "підігравав" російським пропагандистам, які роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, російські спецслужби могли використовувати дані онлайн-трансляції для ідентифікації українських військових та відстежування місць їхнього перебування, додають в СБУ.

Чоловіка підозрюють в порушенні статті про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Обвинуваченому загрожує до 8 років тюрми.

В СБУ зазначили, що нині вирішується питання про можливу додаткову кваліфікацію злочинних дій інтернет-зірки.

 
ForUm

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