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Рівень готовності медичної системи України до можливих блекаутів дасть змогу забезпечити безперебійну роботу клінік, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Я не хотів би говорити, що медична система ідеально працюватиме під час вимкнення світла, але та готовність, яка у нас сьогодні є, забезпечить функціонування безперебійної системи охорони здоров'я", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Ми Україна".

Водночас глава МОЗ наголосив, що в минулому опалювальному сезоні не було жодного летального випадку, пов'язаного саме з відключенням світла в лікарні.

Ляшко також повідомив, що міністерство контролює ситуацію з підключенням генераторів, поставлених до медзакладів.

"Ми здійснюємо майже щоденний моніторинг щодо підключення тих генераторів, які централізовано передаємо закладам охорони здоров'я", - сказав він.
ForUm

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