Морози в Україні відступають, йде потепління, у п'ятницю в Києві очікується дощ, який 26 листопада зміниться сильними снігопадами та посиленням вітру до 22-25 м/с, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

24 листопада в Україні температура вночі прогнозується від 3° тепла до 2° морозу (на сході до 6° морозу); вдень 1-6° тепла, у південній частині 6-11°. У західних, північних та північно-східних областях дощ (уночі з мокрим снігом), на решті територій без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

У Карпатах сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 24 листопада очікується дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 24 листопада найвища температура вдень була 14,1° у 1926 р., найнижча вночі -15,4° у 1998 р.

У суботу, 25 листопада, у південній, удень і в східній частині, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях дощі (в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській і Харківській областях із переходом у мокрий сніг), у східній частині, в Одеській і Миколаївській областях удень подекуди значні опади; на решті територій без опадів, лише вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях невеликий сніг.

Вітер північно-східний, у західних і північних областях південно-західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень у центральних, східних, південних областях 3-8°, у Криму 9-13° тепла; у Карпатах уночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві 25 листопада без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

"Удень 26 листопада та вночі 27 листопада (у Києві та області - ІФ-У) очікуються складні погодні умови II (помаранчевого) рівня небезпеки: сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см; посилення вітру до 17-22 м/с, подекуди в області 25 м/с; хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Як зазначають синоптики, складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств; порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях (ІІ рівень загрози, помаранчевий).