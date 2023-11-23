Уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників, лишивши відкритим лише один найбільш важкодоступний.

Про це заявив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Відповідно до рішення фінського уряду, в ніч проти 25 листопада будуть закриті ще три пункти перетину кордону в Куусамо, Салла і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією і Росією.

Працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Зазначимо, що цей пункт перетину кордону є найбільш важкодоступним для росіян і працює лише чотири години на добу.