Уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників, лишивши відкритим лише один найбільш важкодоступний.
Про це заявив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Відповідно до рішення фінського уряду, в ніч проти 25 листопада будуть закриті ще три пункти перетину кордону в Куусамо, Салла і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією і Росією.
Працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.
Зазначимо, що цей пункт перетину кордону є найбільш важкодоступним для росіян і працює лише чотири години на добу.
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