У Києві найближчими днями очікується сніг, подекуди ожеледиця. Про це повідомляє КМДА з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

Повідомляється, що дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць. Загалом "Київавтодор" підготував 533 одиниці спеціальної техніки. Для обробки покриттів заготовлено 17,3 тис. тонн солі та 54,5 тис. тонн піску.

Міська влада наполегливо просить водіїв під час снігопадів не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. При погіршенні погодних умов не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори, адже в них стоїть снігоприбиральна техніка і машини інших екстрених служб. За можливості надавати перевагу громадському транспорту.

Також в КМДА нагадують про необхідність змінити гуму на авто й бути обачними на дорогах.