Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії про необхідність проведення переговорів і зустрічей із росіянами з обговорення війни та припинення вогню, все це від "рудиментного страху" перед Росією, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д. Все це від рудиментного страху перед Росією. Боятися її не слід, що довела Україна. Натомість з боку демократичного світу потрібна "жорстка відповідь", оскільки рф розуміє тільки мову сили. Говорячи ж про боротьбу українців, як сказав президент Зеленський, – "Не можна втомитися від боротьби за своє життя", - сказав Данілов під час виступу на Halifax International Security Forum.

Він наголосив, що Україна тверезо оцінює світові процеси, додавши, що "світ перебуває в турбулентності". Данілов закликав спільно працювати над консолідацією союзників і партнерів щодо подальшої підтримки України.

"Події на Близькому Сході, внутрішньополітична ситуація в США та деяких інших західних державах впливають на підтримку України. Виходимо з того, що на зовнішньому треку складатиметься непроста для України ситуація. Увага до України можливо падатиме через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики та за володіння ресурсами. На Заході відчуватиметься втома від війни", - зазначив він.

Секретар РНБО наголосив, що характер бойових дій на фронті в Україні змінюється і "суто військових заходів для досягнення поставлених цілей недостатньо".

"Необхідний комплексний підхід, який включатиме взаємоузгоджені заходи у воєнній, політичній, економічній, фінансовій, промисловій, технологічній, дипломатичній, соціальній, гуманітарній сферах тощо. Усвідомлюємо відмінність цілей України та окремих західних партнерів стосовно Криму. Крим – це скринька Пандори в сенсі незаконного приєднання чужої території. Питання повернення Криму – статусне питання для світоустрою, це лакмус для Заходу і тест для України", - сказав Данілов.

Він також наголосив на необхідності повернення Україною статусу морської держави і розвитку всіх притаманних складових. Данілов зазначив, що Україна потребуватиме посиленої військово-технічної та фінансово-економічної допомоги з боку західних партнерів, але водночас необхідною є зміна підходу до надання допомоги "дозовано, обмежено та несвоєчасно".

Данілов заявив, що наразі вкрай важлива робота з українським суспільством, оскільки Росія повернулася до ідеї дестабілізації України.

"Критично важливими є припинення політичних суперечок, спекуляцій навколо виборів, єдність еліт. Саме на це спрямовані дії президента України Володимира Зеленського, який потребує підтримки у тому числі з боку партнерів", - сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Кремль готується до тривалої війни і виявився "більш стійким до західних санкцій, ніж очікувалося". За його словами, у РФ можлива тотальна мобілізація після президентських виборів у 2024 році.

"Президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв’язані. Тому в України та світової спільноти є три-чотири місяці для відповідної підготовки", - заявив Данілов.