На Одещині оперативники прикордонного загону викрили канал нелегального виїзду чоловіків за межі України: шахрайська схема ґрунтувалась на укладанні фіктивних шлюбів.

Правоохоронці встановили, що організатором переправлення за кордон потенційних призовників є 34-річна жителька Одещини. Вона особисто підшукувала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та виїхати з країни, але обмежені в такому праві, пише "УП".

Зловмисниця пропонувала їм укласти шлюб із жінками з інвалідністю для перетину державного кордону у статусі "супроводжуючої особи".

"Сваха" за 4500 доларів США обіцяла підшукати "наречених" з потрібною групою інвалідністю.

"Подружжя" разом виїжджало за кордон, згодом жінка поверталася до України, а через деякий час сімейна пара розлучалася, додають у поліції.

Зазначається, що таке "шлюбне агентство" функціонувало по всій території України, пропонуючи жінкам з інвалідністю віком від 18 до 57 років заробити "легкі гроші".

Організаторку злочинної схеми затримали "на гарячому" під час отримання коштів за одруження однієї з пар та передачі свідоцтва про шлюб. Напередодні вони з ухилянтом їздили до Києва, саме там укладалася шлюбна угода.

За результатами санкціонованих обшуків у домоволодіннях та транспортних засобах було виявлено та вилучено оригінали та копії паспортних документів, свідоцтва про шлюб і розірвання шлюбу, шлюбні договори, посвідчення про інвалідність, висновки МСЕК та ВЛК про надання інвалідності.

Наразі організаторці "шлюбного агентства" та "дружині" з інвалідністю оголошено про підозру у вчиненні злочинну за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Довідково: За незаконне переправлення осіб через державний кордон чинним законодавством передбачена відповідальність позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.