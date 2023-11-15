Черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску (ПП) на українсько-польському кордоні сягають 40 км, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач під час онлайн-зустрічі з перевізниками у вівторок.

"Колега з Міністерства інфраструктури (Польщі - ред.) приїхала на зустріч (13 листопада на кордоні - ред.), я її запитав, яка черга там далі, тому що, за інформацією, яку я маю, це приблизно 35 кілометрів. Вона сказала, що так порахувала, близько 40 кілометрів черга. Тобто це такі офіційні дані від Міністерства інфраструктури (Польщі - ред.) можна отримати", - сказав він.

Ставлячи запитання заступнику міністра на зустрічі, перший віцепрезидент громадської організації "Українська транспортна спілка" Володимир Балін зазначив, що ситуація із водіями, які застрягли на кордоні, серйозна - їм бракує води, їжі, немає санітарних умов, а деякі автомобілі не мають пального.

Деркач, зі свого боку, повідомив, що місцева влада поставила кілька біотуалетів, якими можуть користуватися водії, але їжею й водою водіїв не забезпечує. Магазини, у яких вони можуть отоваритися, розташовані далеко, до того ж рух у напрямку одного з магазинів закрили поліцейські, які бояться сутичок між протестувальниками й українськими водіями.

"Ми це питання з воєводою вчора ще раз порушили. Він пообіцяв вжити заходів, щоб надати необхідні гігієнічні засоби, зокрема воду, їжу нашим водіям", - запевнив Деркач.

За словами заступника міністра, схоже, єдина можливість припинити блокаду - скасувати дозвіл на проведення страйку.

"Єдина можливість припинити цю блокаду - це фактично рішення польського уряду скасувати дозвіл на цей страйк, просто прибрати польських протестувальників з дороги й відкрити рух транспортних засобів", - сказав він на зустрічі.

Рішення, за словами заступника міністра, наразі обговорюють з польською стороною.

Деркач також повідомив, що під час зустрічі на кордоні протестувальники нарешті передали йому список вимог.

Раніше повідомлялося, що представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) України в понеділок, 13 листопада, проведуть зустріч із представниками польської влади та перевізників для обговорення умов скасування блокади трьох ПП на українсько-польському кордоні.

За озвученою раніше міністерством інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів.

Як відомо, польські перевізники за участю 200 осіб і в присутності 100 тягачів планували провести одноденний страйк на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 3 листопада. Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада. Рух вантажного транспорту ускладнено в напрямку трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне".