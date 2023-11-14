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У виданні Politeka опубліковано статтю-розслідування, присвячене власниці мережі клінік «Медікавер» (Львів) Уляні Яринич. 

Видання стверджує, що жінка давала хабарі регіоналці Богатирьовій, Садовому та керівництву МОЗ вже після Революції Гідності, а також фінансувала росіян, замість виконання реальної роботи по науковому дослідженню на замовлення варшавської клініки. Такі дані журналісти видання отримали після ознайомлення з дампом зламаної переписки Яринич. 

У січні 2014 року вона дала вказівку придбати Bentley сину тодішньої очільниці МОЗ Раїси Богатирьової. Також пані Уляна спільно відпочивала з дружиною міського голови Львова Андрія Садового Катериною Кіт-Садовою та перераховувала їй по 250 тис євро. 

Крім того, у розслідуванні наводиться листування Яринич щодо «дослідження генетичних відмінностей росіян та українців», згідно з яким власниця «Медікавер» мала ділові стосунки з російським підприємцем Олексієм Кременськовим. І це вже – після окупації Криму та початку війни. 

Росіянину було перераховано з України мінімум 7 тисяч євро за передачу баз генетичних та біометричних даних.

 
ForUm

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