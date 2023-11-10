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У Міністерстві оборони США заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") планують у середині листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, США надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Тому вона закликала Конгрес схвалити запит президента Байдена для продовження підтримки Києва.

"В середині листопада ми збираємось провести ще одну контактну групу з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі (проти РФ)", – зазначила Сінгх.
ForUm

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