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Новым министром спорта и молодежи Украины может стать народный депутат Николай Тищенко. Об этом сообщил "Фром.юа" осведомленный источник в окружении главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

«Такой вариант проговаривался на совещании с Владимиром Зеленским, причем идею озвучил якобы сам президент. Но есть и противники такого решения. В частности, Ростислав Шурма, которого Тищенко критикует и открыто обвиняет в крышевании «лесной мафии», - говорит наш источник.

По словам собеседника, вариант Тищенко не лишен смысла ввиду того, что он бывший спортсмен, мастер спорта Украины по дзюдо и президент Ассоциации пляжного волейбола Киева.

«Вариант с Тищенко точно лучше Матвея Бедного (действующего и.о.министра), так как Бедный всего лишь функционер, а не выходец из среды спорта. В конце концов, Тищенко способен вдохнуть энергию в спортивное направление, потому что энергии у него хоть отбавляй», - утверждает источник.

Напомним, Николай Тищенко, ранее входивший в «Слугу народа», со скандалом вышел из пропрезидентской фракции на фоне конфликта с Еленой Шуляк, подавшей коррупционный строительный законопроект 5655. Тем не менее, Тищенко продолжают считать влиятельным депутатом, близким к главе государства.
ForUm

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