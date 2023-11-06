також у роздiлiСвiт
Ізраїль вперше збив ракету в космосі
Північна Корея вже передала Росії більше мільйона артилерійських снарядів
Ізраїль більше не буде видавати візи представникам ООН
Пентагон: США готова діяти в разі розширення конфлікту на Близькому Сході
НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі
У Німеччині та Британії не збираються в майбутньому відновлювати енергетичні відносини між Європою та РФ
США виділять $100 млн на гуманітарну допомогу постраждалим палестинцям
За рік до виборів Байден виграє у Трампа, але програє іншим республіканцям
Наступного року у Польщі пройдуть найбільші навчання сухопутних військ
Ізраїль розмістив резервістів вздовж кордону з Ліваном
В США заявили про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС на Близький Схід
Прем’єр Польщі розкритикував домовленості Меркель з Путіним
Інститут вивчення війни: Чутки про погане здоров’я Кадирова впливають на стабільність Путіна в Чечні
У Румунії обмежили польоти над кордоном з Одеською областю
Росія закрила частину Чорного моря: Болгарія говорить з НАТО про відповідь на провокацію
На території Румунії вже втретє впали уламки російських дронів
Генерала Суровікіна призначили на нову посаду
Міжнародна федерація плавання допустила до змагань російських спортсменів

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав співгромадян зайняти чітку позицію проти антисемітизму.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Mannheimer Morgen.

За його словами, той, нападає на євреїв у Німеччині, "нападає на всіх нас".

"Тому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині. Ось чому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині, мова йде про громадянську мужність", – зазначив Шольц.

Федеральний канцлер також підкреслив, що обов'язком держави є захист єврейських інституцій, а з антисемітизмом треба боротися – без жодного прощення.

"Правоохоронні органи мають необхідні інструменти та повинні їх послідовно використовувати. У мене склалося враження, що поліція й суди знають, що робити", – резюмував Шольц.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0