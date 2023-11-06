Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав співгромадян зайняти чітку позицію проти антисемітизму.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Mannheimer Morgen.

За його словами, той, нападає на євреїв у Німеччині, "нападає на всіх нас".

"Тому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині. Ось чому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині, мова йде про громадянську мужність", – зазначив Шольц.

Федеральний канцлер також підкреслив, що обов'язком держави є захист єврейських інституцій, а з антисемітизмом треба боротися – без жодного прощення.

"Правоохоронні органи мають необхідні інструменти та повинні їх послідовно використовувати. У мене склалося враження, що поліція й суди знають, що робити", – резюмував Шольц.