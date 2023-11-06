Військові держави-терористки РФ протягом минулої доби, 5 листопада, 132 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них - ракетний. По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, магазин у Бериславі, приватні підприємства у Херсоні.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Крім того, вчора близько 20:30 російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.