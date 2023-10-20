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НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі після пошкодження газогону Balticconnector і кабелю зв’язку.

Про це йдеться в повідомленні НАТО, про яке пише "Європейська правда".

Ухвалені Альянсом заходи передбачають проведення додаткових спостережних і розвідувальних польоти й розгортання морських патрульних літаків, літаків дальнього радіолокаційного стеження AWACS і безпілотників.

Також НАТО скерує до Балтійського моря флотилію з чотирьох мінних катерів НАТО.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і перебуваємо в тісному зв’язку з нашими членами Альянсу Естонією і Фінляндією і нашим партнером Швецією", – сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.
ForUm

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