Армія оборони Ізраїлю в межах посилення своїх позицій на півночі країни розгорнула сили резервістів у містах на кордоні з Ліваном, повідомляє Times of Israel.

"Їм доручено низку завдань оборонного характеру в містах, включно з патрулюванням, влаштуванням засідок, встановленням дорожніх загороджень із метою гарантувати безпеку жителів", - наводить видання заяву військових.

Раніше Ізраїль у відповідь на обстріли з ліванської території неодноразово завдавав ударів по об'єктах у Лівані.

Водночас сирени повітряної тривоги зазвучали в центральному Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан. Також було чути звуки розривів ракет у повітрі та на землі, проте інформація про постраждалих не надходила. Times of Israel уточнює, що цьому обстрілу передували приблизно 10 годин затишшя, пише "Інтерфакс-Україна".

Із Сектора Гази 7 жовтня було завдано ракетних ударів по південних і центральних районах Ізраїлю. Потім групи палестинських бойовиків вантажівками і парапланами проникли з Гази на ізраїльську територію і зуміли на короткий час узяти під контроль низку населених пунктів і навіть військових баз. У відповідь армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції "Залізні мечі". Ізраїльська влада офіційно заявила, що країна перебуває у стані війни.