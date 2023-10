Міністерство культури та інформаційної політики України профінансувало на понад 60 млн. гривень нове англомовне ЗМІ The Gaze, проте медіа майже ніхто не читає, його передачі не дивляться, а новини — це переважно передруки з інших ЗМІ.

На це звернуло увагу видання NGL.media.

The Gaze створило ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (скорочено ДП "МПІУ"). Його гендиректорка Юлія Островська заявляє, що контент "має відповідати актуальним запитам західної аудиторії й при цьому органічно охоплювати українські наративи, за потреби в ньому мають бути коментарі спікерів, експертів, аналітиків, необхідна статистична інформація".

Передбачалося, що сайт читатимуть жителі Британії та США. Весь контент на ньому англійською мовою.

З 60 млн грн, витрачених на медіа, 11,6 пішло на розробку і технічний супровід платформи. Решта пішла на контент.

Серед тих, хто створює контент для медіа:

ІП "1+1 Продакшн";

ТОВ "Імажинаріум";

Аналітичний центр "Обʼєднана Україна";

ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології".

Є серед програм The Gaze кулінарне шоу Chefs Next Door, один випуск якого коштує 261 тисячу грн. Проте шоу майже не дивляться. На YouTube один випуск збирає лише близько 900 переглядів.NGL.mediа порахувало, що створити одну новину на The Gaze коштує 4000 гривень, пре частина новин там — це рерайт новин з інших сайтів. За 4 місяці існування сайт відвідали близько 65 тисяч людей, а на YouTube-канал підписалися лише 6,55 тисячі.