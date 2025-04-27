Тоталітарний Китай захопив острів біля військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі

Тоталітарний Китай узяв під контроль спірний риф Сенді-Кей, що розташований за кілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.

Про це пише Financial Times із посиланням на державні медіа Китаю.

Берегова охорона Китаю «впровадила морський контроль та здійснювала суверенну юрисдикцію» над рифом Сенді-Кей цього місяця, повідомив державний мовник CCTV.

Медіа показало, як офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор та оголосити контроль над рифом на островах Спратлі.

FT зазначає, що це перший випадок за багато років, коли Пекін, який претендує майже на все Південнокитайське море, офіційно встановив свій прапор на іншому раніше незайнятому об'єкті.

Хоча Сенді-Кей — це лише піщана мілина площею трохи більш як 200 м², острів має стратегічне значення для Китаю. Оскільки міжнародне право надає йому територію в морі, радіусом 12 морських миль. До цієї зони потрапляє острів Тіту, риф Південнокитайського моря, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень Китаю в цьому районі.

Філіппінська берегова охорона керує базою моніторингу на Тіту з кінця 2023 року, зараз Маніла модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Будівництво є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити рифи Південнокитайського моря більш придатними для життя та протистояти дедалі агресивнішій загрозі з боку Китаю.

Як вказує FT, поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації рифу Сенді-Кей. Посадовець морської безпеки Філіппін заявив 26 квітня, що китайська берегова охорона пішла після розгортання прапора.

Інцидент відбувається на тлі підготовки Філіппіни та США до найбільших щорічних військових навчань, які включатимуть навчання з берегової оборони та захоплення островів. Вони відбуватимуться з наступного тижня на філіппінській території, найближчій до Спратлі.

Зазначимо, що влітку минулого року США оголосили про надання Філіппінам 500 мільйонів доларів військової допомоги на тлі стурбованості обох країн щодо дедалі агресивніших дій Китаю в регіоні.